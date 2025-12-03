Milano 12:03
43.596 +0,56%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:03
9.681 -0,22%
Francoforte 12:03
23.745 +0,14%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un trascurabile -0,17%.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9.706,9 con primo supporto visto a 9.678. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9.670,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
