Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un trascurabile -0,17%.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9.706,9 con primo supporto visto a 9.678. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9.670,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)