Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Risultato negativo per il principale indice della Borsa di Londra, con una flessione dello 0,92%.
Il quadro tecnico del FTSE 100 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 9.537,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 9.773,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 9.488,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)