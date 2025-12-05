Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
La giornata del 4 dicembre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un +0,2%.
L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9.736,3 e primo supporto individuato a 9.707,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9.764,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)