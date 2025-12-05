Milano 10:43
43.559 +0,09%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:43
9.726 +0,16%
Francoforte 10:43
23.974 +0,39%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre

La giornata del 4 dicembre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un +0,2%.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9.736,3 e primo supporto individuato a 9.707,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9.764,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
