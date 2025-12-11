Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre
La giornata del 10 dicembre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un 0%.
Lo status tecnico del FTSE 100 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9.628,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9.697,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9.600,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)