Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre

La giornata del 10 dicembre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un 0%.

Lo status tecnico del FTSE 100 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9.628,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9.697,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9.600,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
