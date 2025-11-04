Milano 12:47
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 111,57 euro/MWh

Economia
(Teleborsa) - Nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 111,57 euro/MWh, in aumento dell'1% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,31 milioni di MWh (-2,8%), con la liquidità all'82,6%.

I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 100,38 euro/MWh della Sardegna e 112,14 euro/MWh del Centro Sud.
