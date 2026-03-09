Milano 16:23
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto balza a 141,28 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 2 all'8 marzo 2026, il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 141,28 euro/MWh, in aumento del 32,4% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,681 milioni di MWh (+0,5%), con la liquidità all'85,1%.

I prezzi medi si sono attestati tra 139,38 euro/MWh della Sardegna e 145,04 euro/MWh della Sicilia.
