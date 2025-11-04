Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:41
25.486 -1,87%
Dow Jones 19:41
47.017 -0,67%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Ibex 35 chiude a 16.036,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto 0%
Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto 0%, terminando le negoziazioni a 16.036,4 Euro.
