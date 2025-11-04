Milano
17:35
43.262
+0,09%
Nasdaq
19:42
25.493
-1,85%
Dow Jones
19:42
47.023
-0,66%
Londra
17:35
9.715
+0,14%
Francoforte
17:35
23.949
-0,76%
Martedì 4 Novembre 2025, ore 19.59
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
04 novembre 2025 - 15.00
Vendite diffuse sull'
indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica
, che continua la giornata a 1.653,51 punti.
Titoli e Indici
Euro Stoxx Ind Goods & Svcs
-1,23%
