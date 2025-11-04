Francoforte: andamento negativo per Aixtron

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Aixtron
, che presenta una flessione del 2,71% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Aixtron
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15,88 Euro e primo supporto individuato a 15,37. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)