Francoforte: andamento negativo per Aixtron

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Aixtron, che presenta una flessione del 2,71% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Aixtron classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15,88 Euro e primo supporto individuato a 15,37. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,38.

