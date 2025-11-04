Milano 14:26
42.927 -0,69%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:26
9.660 -0,43%
Francoforte 14:26
23.841 -1,21%

Francoforte: andamento negativo per Basf

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Basf
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia chimica, che presenta una flessione del 2,07% sui valori precedenti.

L'andamento di Basf nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41,63 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 42,54. Il peggioramento del leader mondiale nel settore chimico è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 41,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
