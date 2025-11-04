Milano 17:35
Generali, buyback per 216 mila euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 27 al 31 ottobre 2025, complessivamente 6.498 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 33,24 euro, per un controvalore pari a 216.007,19 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 31 ottobre la Società e le sue controllate detengono 44.615.030 azioni proprie, pari al 2,88% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, frazionale ribasso per la Compagnia assicurativa, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,17%.



