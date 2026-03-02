Piazza Affari: performance negativa per Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Retrocede il Leone di Trieste
, con un ribasso del 2,38%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Generali Assicurazioni
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di breve periodo della compagnia assicurativa
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 35,51 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 34,98. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 36,04.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)