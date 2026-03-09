Generali cede a Zurich attività danni in Irlanda

Generali

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo per la cessione del business Danni in Irlanda e Irlanda del Nord, gestito attraverso le branch irlandese e britannica (Irlanda del Nord) di Generali Spagna con il marchio RedClick, a Zurich Insurance Europe e Zurich Insurance Company UK Branch, entrambe parte del Gruppo Zurich Insurance.Ilè pari a 337 milioni di euro per cassa ed è soggetto a determinati aggiustamenti al perfezionamento dell’operazione, come consueto per questo tipo di transazioni. Generali Spagna manterrà inoltre € 51 milioni di capitale in eccesso attualmente allocato alle relative attività Danni irlandesi.L’operazione, spiega una nota, è coerente con l’impegno di Generali di focalizzarsi sui mercati assicurativi core, dove il Gruppo detiene già una scala significativa e una presenza di primo piano ed è inoltre pienamente allineata al piano strategico "Lifetime Partner 27: Driving Excellence".La cessione "è attesa generare una, che sarà definita al closing".L’operazione avrà un impatto trascurabile sull’EPS normalizzato e un impatto stimato di circa +1 punto percentuale sul Solvency II Ratio del Gruppo.La transazione è soggetta alle consuete approvazioni regolamentari e alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.BofA Securities ha agito in qualità di advisor finanziario unico di Generali. Clifford Chance LLP e A&L Goodbody LLP hanno agito come advisor legali di Generali.