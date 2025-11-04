New York: scambi negativi per Salesforce

fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,52% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 258,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 252,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 263,5.