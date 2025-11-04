New York: scambi negativi per Salesforce

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che presenta una flessione del 2,52% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones
, ad evidenza del fatto che il movimento di Salesforce
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Salesforce
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 258,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 252,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 263,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)