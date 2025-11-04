Milano 17:35
New York: vendite diffuse su Norwegian Cruise Line Holdings

Scende sul mercato la principale compagnia di navigazione, che soffre con un calo dell'11,09%.
