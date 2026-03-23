New York: amplia il rialzo Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Brilla la principale compagnia di navigazione , che passa di mano con un aumento del 9,29%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Norwegian Cruise Line Holdings rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Norwegian Cruise Line Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 19,98 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 19,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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