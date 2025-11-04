Milano 14:38
Piazza Affari: prevalgono le vendite sul settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Si abbattono le vendite sul comparto beni industriali a Milano, che continua la giornata a 76.270,6 punti, in forte calo dell'1,81%.
