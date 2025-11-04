Milano 4-nov
43.262 +0,09%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 4-nov
9.715 +0,14%
Francoforte 4-nov
23.949 -0,76%

Royal Caribbean Cruises, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Turismo
Royal Caribbean Cruises, quotazioni in calo a New York
Si muove in perdita la seconda più grande compagnia di crociere al mondo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,47% sui valori precedenti.
Condividi
```