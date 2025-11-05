A New York corre VF Corporation

azienda di abbigliamento statunitense

S&P-500

VF Corporation

VF Corporation

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l', che tratta in rialzo dell'8,14%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 14,11 USD con area di resistenza individuata a quota 15,32. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 13,34.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)