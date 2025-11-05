Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 20:13
25.717 +1,11%
Dow Jones 20:13
47.370 +0,61%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

A New York corre VF Corporation

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda di abbigliamento statunitense, che tratta in rialzo dell'8,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a VF Corporation rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di VF Corporation mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 14,11 USD con area di resistenza individuata a quota 15,32. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 13,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
