Milano 10:38
43.078 -0,43%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:38
9.702 -0,13%
Francoforte 10:38
23.764 -0,77%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Discesa moderata per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 4 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,68% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 177,901. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 175,755. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 175,039.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
