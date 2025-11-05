Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
La giornata del 4 novembre chiude piatta per il derivato italiano, che riporta un +0,17%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43.010. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42.860. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 43.160.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)