Milano 10:38
43.078 -0,43%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:38
9.702 -0,13%
Francoforte 10:38
23.764 -0,77%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

La giornata del 4 novembre chiude piatta per il derivato italiano, che riporta un +0,17%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43.010. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42.860. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 43.160.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
