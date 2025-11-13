Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il derivato italiano, che conclude in progresso dello 0,67%.
Tecnicamente, il Future sul FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45.020, mentre il supporto più immediato si intravede a 43.150. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46.890.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)