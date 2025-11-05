BMW, utile operativo auto e margini superano attese

(Teleborsa) - BMW
ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un utile triplicato rispetto all'anno precedente
, quando il risultato scontava l'impatto sulle vendite legato ai problemi ai freni.
Il trimestre chiuso al 30 settembre fa emergere un utile operativo (EBIT) di 2,3 miliardi di euro
, triplicato rispetto agli 838 milioni dell'anno prima, nonostante i dazi USA e la forte concorrenza sul mercato cinese. Il fatturato ha leggermente deluso
le aspettative, attestandosi a 32,3 miliardi di euro, in calo dello 0,3%
rispetto all'anno prima (+3,4% escludendo l'impatto die cambi).
Per quanto concerne il segmento auto,
BMW ha annunciato un margine operativo superiore alle attese del 5,2%
, che si confronta con il 2,3% dell'anno precedente ed il 4,9% previsto dagli analisti. Le consegne sono aumentate dell'8,7% a 588.160 unità.Per l'esercizio in corso
, la casa d'auto tedesca continua a prevedere un margine operativo del 5-6%
, nonostante abbia rivisto al ribasso le previsioni dell'intero anno il mese scorso.