BMW, utile operativo auto e margini superano attese

(Teleborsa) - BMW ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un utile triplicato rispetto all'anno precedente, quando il risultato scontava l'impatto sulle vendite legato ai problemi ai freni.

Il trimestre chiuso al 30 settembre fa emergere un utile operativo (EBIT) di 2,3 miliardi di euro, triplicato rispetto agli 838 milioni dell'anno prima, nonostante i dazi USA e la forte concorrenza sul mercato cinese. Il fatturato ha leggermente deluso le aspettative, attestandosi a 32,3 miliardi di euro, in calo dello 0,3% rispetto all'anno prima (+3,4% escludendo l'impatto die cambi).

Per quanto concerne il segmento auto, BMW ha annunciato un margine operativo superiore alle attese del 5,2%, che si confronta con il 2,3% dell'anno precedente ed il 4,9% previsto dagli analisti. Le consegne sono aumentate dell'8,7% a 588.160 unità.

Per l'esercizio in corso, la casa d'auto tedesca continua a prevedere un margine operativo del 5-6%, nonostante abbia rivisto al ribasso le previsioni dell'intero anno il mese scorso.

