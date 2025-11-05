BMW, utile operativo auto e margini superano attese

BMW

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un, quando il risultato scontava l'impatto sulle vendite legato ai problemi ai freni.Il trimestre chiuso al 30 settembre fa emergere un, triplicato rispetto agli 838 milioni dell'anno prima, nonostante i dazi USA e la forte concorrenza sul mercato cinese. Ille aspettative, attestandosi arispetto all'anno prima (+3,4% escludendo l'impatto die cambi).Per quanto concerne ilBMW ha annunciato un, che si confronta con il 2,3% dell'anno precedente ed il 4,9% previsto dagli analisti. Le consegne sono aumentate dell'8,7% a 588.160 unità., la casa d'auto tedesca continua a prevedere un, nonostante abbia rivisto al ribasso le previsioni dell'intero anno il mese scorso.