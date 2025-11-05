Milano
10:41
43.101
-0,37%
Nasdaq
4-nov
25.436
0,00%
Dow Jones
4-nov
47.085
0,00%
Londra
10:41
9.704
-0,11%
Francoforte
10:41
23.792
-0,66%
Mercoledì 5 Novembre 2025, ore 10.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,73%)
Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,73%)
Il DAX ha iniziato gli scambi a 23.774,55 punti
In breve
,
Finanza
05 novembre 2025 - 09.04
L'Indice della Borsa di Francoforte registra una flessione dello 0,73%, a quota 23.774,55 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,9%)
Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,37%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,21%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,11%)
Argomenti trattati
Borsa
(1227)
·
Francoforte
(238)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,66%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,01%)
Borsa: Andamento brillante per Francoforte, in accelerazione dell'1,80%
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,76%
Borsa: Pessimo inizio per Francoforte in calo (dell'1,81%)
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,82%)
Borsa: Parigi soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,18%)
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto