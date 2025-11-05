Milano 10:41
43.101 -0,37%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:41
9.704 -0,11%
Francoforte 10:41
23.792 -0,66%

Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,73%)

Il DAX ha iniziato gli scambi a 23.774,55 punti

L'Indice della Borsa di Francoforte registra una flessione dello 0,73%, a quota 23.774,55 in apertura.
