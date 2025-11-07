Milano 6-nov
43.069 -0,85%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 -0,42%
Francoforte 6-nov
23.734 -1,31%

Borsa: Tokyo soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,4%)

Il Nikkei 225 ha iniziato gli scambi a 50.170,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,4%)
Il Principale indice azionario giapponese registra una flessione dell'1,40%, a quota 50.170,94 in apertura.
Condividi
```