Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:29
25.411 -0,10%
Dow Jones 19:29
47.535 -0,38%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Il DAX archivia la giornata a 23.589,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dell'1,04%
Ribasso per Francoforte, in flessione dell'1,04%, termina le contrattazioni a 23.589,44 punti.
