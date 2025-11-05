Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 18:05
25.648 +0,83%
Dow Jones 18:05
47.288 +0,43%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,08%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.074,23 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,08%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente +0,08%, archiviando la seduta a 8.074,23 punti.
Condividi
```