Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -2,96% alle 07:20
Il Nikkei 225 scambia a 49.974,17 punti
In breve
,
Finanza
05 novembre 2025 - 07.20
Tokyo mostra un disastroso -2,96% alle 07:20 e continua le contrattazioni a 49.974,17 punti.
