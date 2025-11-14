Milano 13-nov
44.755 -0,08%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 -1,05%
Francoforte 13-nov
24.042 -1,39%

Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,65% alle 03:50

Il Nikkei 225 scambia a 50.434,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,65% alle 03:50
Tokyo mostra un disastroso -1,65% alle 03:50 e continua le contrattazioni a 50.434,54 punti.
Condividi
```