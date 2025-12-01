Milano 11:56
42.960 -0,92%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:56
9.715 -0,06%
Francoforte 11:56
23.534 -1,27%

Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,94% alle 07:20

Il Nikkei 225 scambia a 49.280,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,94% alle 07:20
Tokyo mostra un disastroso -1,94% alle 07:20 e continua le contrattazioni a 49.280,48 punti.
Condividi
```