Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -2,35% alle 03:50

Il Nikkei 225 scambia a 48.653,8 punti

Tokyo mostra un disastroso -2,35% alle 03:50 e continua le contrattazioni a 48.653,8 punti.
