Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 18:05
25.648 +0,83%
Dow Jones 18:05
47.288 +0,43%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,41%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 43.438,49 punti

Milano conclude in progresso dello 0,41%, archiviando la sessione a 43.438,49 punti.
