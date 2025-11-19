Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 19:47
24.548 +0,18%
Dow Jones 19:47
46.050 -0,09%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,39%

Ibex 35 termina le contrattazioni a 15.889,3 Euro

In breve, Finanza
Madrid conclude in progresso dello 0,39%, archiviando la sessione a 15.889,3 Euro.
