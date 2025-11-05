Milano 4-nov
43.262 +0,09%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 4-nov
9.715 +0,14%
Francoforte 4-nov
23.949 -0,76%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 25.952,4 punti

Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 25.952,4 in apertura.
