Cellularline: in lieve flessione ricavi e utili, scende indebitamento netto. Confermata guidance 2025

Cellularline

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025, chiuso conper 113,2 milioni di euro, in lieve flessione rispetto ai 117,7 milioni del 2024.L’si attesta a(15,1 milioni nel 2024), mentre l’è pari a(1,1 milioni nel 2024). L’scende a 15,2 milioni, in miglioramento di oltre 6 milioni rispetto a fine 2024, con un leverage ratio di 0,68x contro 0,97x.Ilmostra una crescita (+0,6%), compensando parzialmente il calo internazionale (-8,2%). La linea Red, dedicata agli accessori per smartphone e tablet, resta la principale fonte di ricavi (80% del totale), seguita da Blue (13%) e Black (7%)."Nel terzo trimestre 2025 è proseguito il trend sfavorevole dei ricavi sui mercati internazionali, sia per effetto della congiuntura economica, sia per alcune specifiche situazioni commerciali localizzate. A parziale compensazione, prosegue il trend di mantenimento dei livelli di ricavi sul mercato nazionale, anche a seguito di concrete azioni portate a termine dal Gruppo – ha commentato, Consigliere e General Manager Sales and Marketing del Gruppo Cellularline –. In questo contesto di mercato sfidante, abbiamo mantenuto un buon equilibrio tra redditività e solidità finanziaria, confermando la tenuta del nostro modello di business, sostenuta da una gestione efficiente e da una costante attenzione all’ottimizzazione dei costi e delle leve commerciali".L'azienda ha confermato lache prevede ricavi in un range tra 154 milioni ed 161 milioni di euro, Ebitda Adjusted tra 21 milioni e 22 milioni, Leverage Ratio inferiore a 1.