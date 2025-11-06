Veolia, solida crescita di ricavi ed Ebitda nei 9M25, confermati target 2025 e piano al 2027

Veolia

(Teleborsa) - L'utility franceseha chiuso i primi nove mesi del 2025 con, che le consentono diIn dettaglio, il gruppo ha registrato una crescita sostenuta dei, in linea con il primo semestre, del +3,2% a 32.323 milioni di euro. Crescita rafforzata al di fuori dell'Europa (+6,6% nel terzo trimestre), in particolare negli Stati Uniti, in America Latina e in Medio Oriente. Includendo l'impatto dei prezzi più bassi dell'energia, i ricavi totali del Gruppo sono in aumento dell'1,7%.Solida la performance operativa, con una crescita organica dell'del 5,4% a 5.080 milioni, all'interno dell'intervallo target compreso tra +5% e +6%.La società prosegue la politica di allocazione dinamica del capitale che crea valore, con 2,3 miliardi di, tra cui in particolare le acquisizioni in Water Technologies e Hazardous Waste.L'al 30 settembre 2025 sale a 19.925 milioni, rispetto a 18.892 milioni del 30 settembre 2024, ma è "ben sotto controllo" con un leverage ratio di 3,0x, in linea con la traiettoria per le fine dell'anno., ha dichiarato: "Veramente internazionale, Veolia beneficia di una domanda globale dinamica, registrando solide performance trimestre dopo trimestre e una crescita sostenuta degli utili nei primi nove mesi del 2025.Il Gruppo genera l'80% del suo fatturato a livello internazionale e le sue attività al di fuori dell'Europa sono aumentate di quasi il +5% dall'inizio dell'anno e di quasi il +7% solo nel terzo trimestre"."La rilevanza delle priorità del piano GreenUp è confermata ancora una volta dall'ottima performance operativa delle attività, in particolare dei booster, il cui EBITDA è in forte crescita. Prosegue la politica di allocazione del capitale, dinamica e vincente, con 2,3 miliardi di euro investiti in Water Technologies e Hazardous Waste al di fuori dell'Europa, a seguito delle cessioni di attività non strategiche dell'anno precedente. Questa solida performance, in un contesto globale complesso, ci rende pienamente fiduciosi nel raggiungimento dei nostri obiettivi per l'anno".È stata pienamente? Solida crescita organica del fatturato? Crescita organica dell'EBITDA tra +5% e +6%? Guadagni di efficienza superiori a 350 milioni integrati da sinergie per un importo cumulato portato a 530 milioni a fine 2025? Crescita dell'utile netto corrente di Gruppo di circa il +9%? Leverage ratio previsto inferiore a 3x? Crescita dei dividendi in linea con l'utile per azione corrente di Gruppo.Infine,pienamente anche gli obiettivi? Solida crescita del fatturato? Oltre 8 miliardi di EBITDA nel 2027? Risparmi annui per 350 milioni? Crescita annua di circa il 10% dell'utile netto corrente di Gruppo nel periodo 2023-2027? Leverage ratio = 3x? Crescita dei dividendi in linea con l'utile per azione corrente di Gruppo