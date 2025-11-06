Veolia, solida crescita di ricavi ed Ebitda nei 9M25, confermati target 2025 e piano al 2027

(Teleborsa) - L'utility francese Veolia
ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con risultati in forte crescita
, che le consentono di confermare gli obiettivi per l'intero 2025
.
In dettaglio, il gruppo ha registrato una crescita sostenuta dei ricavi
, in linea con il primo semestre, del +3,2% a 32.323 milioni di euro. Crescita rafforzata al di fuori dell'Europa (+6,6% nel terzo trimestre), in particolare negli Stati Uniti, in America Latina e in Medio Oriente. Includendo l'impatto dei prezzi più bassi dell'energia, i ricavi totali del Gruppo sono in aumento dell'1,7%.
Solida la performance operativa, con una crescita organica dell'EBITDA
del 5,4% a 5.080 milioni, all'interno dell'intervallo target compreso tra +5% e +6%.
La società prosegue la politica di allocazione dinamica del capitale che crea valore, con 2,3 miliardi di investimenti finanziari netti
, tra cui in particolare le acquisizioni in Water Technologies e Hazardous Waste.
L'Indebitamento finanziario netto
al 30 settembre 2025 sale a 19.925 milioni, rispetto a 18.892 milioni del 30 settembre 2024, ma è "ben sotto controllo" con un leverage ratio di 3,0x, in linea con la traiettoria per le fine dell'anno.Estelle Brachlianoff, CEO del Gruppo Veolia
, ha dichiarato: "Veramente internazionale, Veolia beneficia di una domanda globale dinamica, registrando solide performance trimestre dopo trimestre e una crescita sostenuta degli utili nei primi nove mesi del 2025.
Il Gruppo genera l'80% del suo fatturato a livello internazionale e le sue attività al di fuori dell'Europa sono aumentate di quasi il +5% dall'inizio dell'anno e di quasi il +7% solo nel terzo trimestre".
"La rilevanza delle priorità del piano GreenUp è confermata ancora una volta dall'ottima performance operativa delle attività, in particolare dei booster, il cui EBITDA è in forte crescita. Prosegue la politica di allocazione del capitale, dinamica e vincente, con 2,3 miliardi di euro investiti in Water Technologies e Hazardous Waste al di fuori dell'Europa, a seguito delle cessioni di attività non strategiche dell'anno precedente. Questa solida performance, in un contesto globale complesso, ci rende pienamente fiduciosi nel raggiungimento dei nostri obiettivi per l'anno".
È stata pienamente confermata Guidance 2025
:
? Solida crescita organica del fatturato
? Crescita organica dell'EBITDA tra +5% e +6%
? Guadagni di efficienza superiori a 350 milioni integrati da sinergie per un importo cumulato portato a 530 milioni a fine 2025
? Crescita dell'utile netto corrente di Gruppo di circa il +9%
? Leverage ratio previsto inferiore a 3x
? Crescita dei dividendi in linea con l'utile per azione corrente di Gruppo.
Infine, confermati
pienamente anche gli obiettivi GreenUp 2024-2027
:
? Solida crescita del fatturato
? Oltre 8 miliardi di EBITDA nel 2027
? Risparmi annui per 350 milioni
? Crescita annua di circa il 10% dell'utile netto corrente di Gruppo nel periodo 2023-2027
? Leverage ratio = 3x
? Crescita dei dividendi in linea con l'utile per azione corrente di Gruppo