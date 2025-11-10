Inwit, utile a 276,7 milioni nei nove mesi. Confermata guidance 2025

(Teleborsa) - Inwit
chiude i primi nove mesi del 2025 con ricavi
per 806,4 milioni di euro (+4,4%), un ebitda
di 737,5 milioni, (+4,5%) e un utile netto
di 276,7 milioni (+4%).
Il gruppo conferma la guidance per il 2025
e aggiorna quella 2026-2030 sulla parte bassa dei range precedentemente comunicati "per riflettere il protrarsi del difficile momento di mercato tlc in Italia".
In particolare, si legge nella nota dei conti, sono attesi ricavi per 1.135-1.165 milioni di euro nel 2026 e 1.325-1.375 milioni di euro nel 2030.
"Nel terzo trimestre 2025 i risultati sottolineano la resilienza del modello di business di Inwit anche nel difficile contesto attuale dell'industria Telco, riflesso nell'aggiornamento dei nostri obiettivi 2026-2030. Si conferma il nostro impegno nella realizzazione di infrastrutture digitali e condivise per lo sviluppo delle reti mobili 5G, a supporto dell'efficienza degli operatori Telco" commenta il direttore generale Diego Galli.