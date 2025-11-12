Tinexta taglia guidance 2025 con impatti prolungati della controllata francese ABF

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha chiuso iconpari a 347,2 milioni di euro, in crescita del 13,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento dei ricavi attribuibile alla crescita organica è pari al 4,8%, mentre la variazione di perimetro è pari all'8,8%. L'EBITDA Adjusted è pari a 62,7 milioni di euro, in aumento dell'11,9%. La variazione attribuibile alla componente organica è pari all'1,1%, mentre il restante 10,8% è attribuibile alla variazione di perimetro.Lesono pari a 31,8 milioni di euro e si riferiscono principalmente a svalutazioni non ricorrenti di avviamenti allocati alle CGU ABF, CertEurope ed Ascertia. Iammontano a 9,9 milioni di euro (rispetto a oneri finanziari netti per 15,5 milioni nei primi nove mesi del 2024).Laal 30 settembre 2025 è pari a 16,5 milioni di euro (rispetto a una Perdita netta delle continuing operations pari a 9,3 milioni di Euro nello stesso periodo del 2024). L'delle continuing operations si attesta a 15,1 milioni di euro.Ildelle continuing operations è pari a 55,9 milioni di euro (vs 38,1 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente). L'al 30 settembre 2025 ammonta a 299,2 milioni di euro, con un decremento di 22,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2024."I risultati dei primi nove mesi del 2025 confermano la solidità del modello di business e la capacità del Gruppo Tinexta di generare crescita e cassa in modo sostenibile, a testimonianza dell'efficacia delle scelte strategiche - ha commentato l'- Il perdurare dell'incertezza politica e le conseguenti difficoltà del mercato francese hanno inciso in misura significativa sulla performance della controllata ABF, rendendo. Al netto di questo impatto, la crescita attesa rimane in linea con le previsioni e con il percorso di sviluppo orientato all'integrazione, all'innovazione e al rafforzamento della leadership nella Digital Transformation".Per lastima una significativa contrazione dell'EBITDA Adjusted rispetto alle aspettative di inizio anno e atteso sostanzialmente a breakeven. In questo contesto, il gruppo ha proceduto ad acquistare a 1 euro le quote dei fondatori e a rimuovere gli stessi dai ruoli manageriali.Laricavi 2025 è attesa in crescita fra 11% e 13% (6-8% su base organica, rispetto alla stima di crescita organica tra il 7% e il 9% comunicata a marzo 2025). In termini di EBITDA Adjusted, la guidance del gruppo (al netto di ABF) è attesa in crescita tra il 12% e il 14% rispetto al dato dell'esercizio precedente (al netto di ABF), in linea con le aspettative di inizio anno. Con il contributo di ABF, l'EBITDA Adjusted complessivo del gruppo è atteso in crescita tra l'8% e il 10% (3-5% su base organica), rispetto ad una crescita attesa tra il 15% e il 17% comunicata a marzo 2025 (10-12% su base organica). Il rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA Adjusted) è pertanto atteso a fine 2025 intorno a 2,4x (rispetto al range 2,1-2,3x comunicato a luglio 2025 e in linea con il range comunicato a marzo 2025)