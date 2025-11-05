Milano 15:51
43.252 -0,02%
Nasdaq 15:51
25.505 +0,27%
Dow Jones 15:50
47.215 +0,28%
Londra 15:51
9.767 +0,54%
Francoforte 15:50
23.952 +0,01%

Eni, buyback per 50 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Eni, buyback per 50 milioni di euro
(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback, tra il 27 e il 31 ottobre 2025, complessivamente 3.147.279 azioni proprie (pari allo 0,10% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 15,8867 euro per azione, per un controvalore pari a 50.000.023,53 euro.

A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 74.814.202 azioni proprie (pari al 2,38% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.080.047.861,05 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 166.424.529 azioni proprie pari al 5,29% del capitale sociale.

A Milano, intanto, la Società del Cane a sei zampe presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 15,93 euro.
Condividi
```