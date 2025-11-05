Eni, buyback per 50 milioni di euro

Eni

Società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 27 e il 31 ottobre 2025, complessivamente(pari allo 0,10% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 15,8867 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 74.814.202 azioni proprie (pari al 2,38% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.080.047.861,05 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 166.424.529 azioni proprie pari al 5,29% del capitale sociale.A Milano, intanto, lapresenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 15,93 euro.