Ferrari in leggero rialzo con analisti che rivedono target dopo i conti

(Teleborsa) - Seduta in leggero rialzo per Ferrari, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, che si indebolisce dopo un avvio più deciso. Intanto, gli analisti aggiornano i loro giudizi all'indomani dei conti. Deutsche Bank ha tagliato il target price a 460 euro dai precedenti 500 euro (Buy confermato), mentre UBS lo ha alzato a 554 dollari dai precedenti 529 dollari (Buy confermato).

Il titolo ha chiuso ieri in rialzo del 3,2% dopo risultati del terzo trimestre migliori delle stime, con una crescita dell'EBITDA del 5% grazie ad un mix di prezzo e di prodotti più ricco e alle maggiori personalizzazioni.

Ferrari si attesta a 351,6 euro, con un aumento dello 0,26%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 355,9 e successiva a 364. Supporto a 347,8.


