Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferrari

(Teleborsa) - Avanza il cavallino rampante di Maranello
, che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ferrari
rispetto all'indice di riferimento.
Le tendenza di medio periodo di Ferrari
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 373,4 Euro. Supporto stimato a 368,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 378,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)