Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferrari

(Teleborsa) - Retrocede il cavallino rampante di Maranello
, con un ribasso del 2,26%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ferrari
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Ferrari
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 342,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 348,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 340.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)