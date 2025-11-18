Milano 13:39
43.014 -1,72%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:39
9.540 -1,40%
Francoforte 13:38
23.268 -1,37%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferrari

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferrari
(Teleborsa) - Retrocede il cavallino rampante di Maranello, con un ribasso del 2,26%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ferrari, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Ferrari mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 342,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 348,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 340.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```