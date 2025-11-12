Milano 9:18
Finanza, Consensus
Ferrari, JPMorgan avvia copertura con Overweight
(Teleborsa) - JPMorgan ha avviato la copertura su Ferrari, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, con una raccomandazione "Overweight" e un target price di 394 euro per azione.

La società di Maranello ha un solido modello di business e probabilmente trarrà beneficio dai nuovi modelli in arrivo, hanno scritto gli analisti, secondo cui potrebbe raggiungere i suoi obiettivi per il 2030 in anticipo. La tendenza verso l'elettromobilità potrebbe causare una certa volatilità dei margini il prossimo anno, ma Ferrari è sulla strada giusta, secondo JPMorgan.

