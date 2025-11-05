Francoforte: balza in avanti Daimler Truck Holding

produttore tedesco di camion e autobus

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita dell'1,94%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 34,08 Euro con prima area di resistenza vista a 35,24. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 33,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)