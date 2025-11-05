Milano 13:22
43.208 -0,12%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 13:23
9.719 +0,04%
Francoforte 13:22
23.856 -0,39%

Francoforte: giornata depressa per Auto1

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Auto1
(Teleborsa) - Sottotono Auto1, che passa di mano con un calo del 2,06%.

L'andamento di Auto1 nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Auto1, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 27,53 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 30,49. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 26,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```