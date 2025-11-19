Milano 15:19
Francoforte: giornata depressa per Auto1

(Teleborsa) - Rosso per Auto1, che sta segnando un calo del 3,28%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Auto1 rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 23,87 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 24,67. Il peggioramento di Auto1 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
