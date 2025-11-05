Milano 10:44
43.108 -0,36%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:44
9.702 -0,13%
Francoforte 10:45
23.789 -0,67%

Francoforte: preme sull'acceleratore Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: preme sull'acceleratore Aixtron
Grande giornata per Aixtron, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,56%.
Condividi
```