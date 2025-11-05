Milano 10:45
43.101 -0,37%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:45
9.702 -0,14%
Francoforte 10:46
23.781 -0,70%

Italia, Vendite dettaglio (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Vendite dettaglio (MoM) in settembre
Italia, Vendite dettaglio in settembre su base mensile (MoM) -0,5%, in calo rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +0,2%).

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
Condividi
```