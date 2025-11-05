Milano
10:45
43.101
-0,37%
Nasdaq
4-nov
25.436
0,00%
Dow Jones
4-nov
47.085
0,00%
Londra
10:45
9.702
-0,14%
Francoforte
10:46
23.781
-0,70%
Mercoledì 5 Novembre 2025, ore 11.02
Home Page
/
Notizie
/ Italia, Vendite dettaglio (MoM) in settembre
Italia, Vendite dettaglio (MoM) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
05 novembre 2025 - 10.05
Italia,
Vendite dettaglio in settembre su base mensile (MoM) -0,5%
, in calo rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +0,2%).
(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
