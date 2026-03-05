Milano 12:04
45.553 +0,48%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 12:04
10.595 +0,26%
Francoforte 12:04
24.292 +0,36%

Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in gennaio
Unione Europea, Vendite dettaglio in gennaio su base mensile (MoM) -0,1%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,3%).
Condividi
```