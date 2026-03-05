Appuntamenti macroeconomici del 5 marzo 2026

(Teleborsa) - Giovedì 05/03/2026
08:45 Francia
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,7%)
09:00 Spagna
: Produzione industriale, annuale (atteso 1,7%; preced. -0,3%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,9%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,8%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,3%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 108,44K unità)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 212K unità)
14:30 USA
: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2%; preced. -1,9%)
14:30 USA
: Produttività, trimestrale (atteso 1,9%; preced. 4,9%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -122 Mld piedi cubi; preced. -52 Mld piedi cubi)