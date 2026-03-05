Milano 9:29
Appuntamenti macroeconomici del 5 marzo 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Giovedì 05/03/2026
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,7%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (atteso 1,7%; preced. -0,3%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,9%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,8%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,3%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 108,44K unità)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 212K unità)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2%; preced. -1,9%)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 1,9%; preced. 4,9%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -122 Mld piedi cubi; preced. -52 Mld piedi cubi)


